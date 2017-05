Fetelor, ce ziceţi de asta… Justin Bieber a fost arestat azi! VEZI MOTIVUL

Justin Bieber a fost arestat in Miami pentru ca a condus sub influenta alcoolului si a participat la curse ilegale de masini, a informat politia.

Cantaretul de 19 ani se afla intr-un Lamborghini inchiriat, iar arestarea a avut loc la primele ore ale diminetii, la scurt timp dupa ce Bieber tocmai iesise dintr-un club. Potrivit TMZ, urmeaza sa fie stabilita cautiunea. Potrivit politiei din Miami, si persoana care se afla in masina cu cantaretul a fost arestata.

Justin Bieber, un an plin de scandaluri

In ultimul an, cantaretul a fost implicat in tot felul de scandaluri, care de care mai revoltatoare, si ispravi care demonstreaza ca i s-a cam urcat celebritatea la cap. Pe 15 ianuarie anul acesta, un barbat a fost arestat de politie in casa lui Justin Bieber, pentru posesie de droguri. In 2013, artistul canadian a fost acuzat ca a condus cu viteza o masina sport Ferrari si ca a scuipat un vecin, dupa ce acesta s-a plans de petrecerile de la domiciliul cantaretului. La momentul respectiv, procurorii nu au initiat un proces impotriva lui Bieber in nici unul dintre cazuri. Tot in 2013, Justin Bieber a fost acuzat in mod oficial de vandalism, dupa ce a vopsit cu un spray o cladire din Brazilia. Un cotidian brazilian de mare tiraj a publicat o serie de fotografii care il prezentau pe cantaretul nord-american, alaturi de cativa prieteni din anturajul sau, in timp ce vandaliza cu un spray cu vopsea zidurile unui hotel din Rio de Janeiro. Mai mult, in decembrie anul trecut, o tanara in varsta de 20 de ani a fost gasita inconstienta la una dintre petrecerile extravagante organizate de cantaretul canadian Justin Bieber in locuinta sa din Los Angeles.

Justin Bieber, in varsta de 19 ani, a copilarit in orasul Stratford din provincia canadiana Ontario, dar in prezent locuieste in Statele Unite ale Americii. Artistul canadian a castigat patru American Music Awards in 2010. Albumul sau de debut, intitulat “My World 2.0”, s-a vandut in aproape doua milioane de exemplare numai in Statele Unite ale Americii. Bieber s-a situat pe locul al treilea in topul celor mai influente persoane realizat de revista Forbes in anul 2012.

