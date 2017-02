Teraplast a înregistrat un profit net de 3,46 milioane de lei în 2013. Vezi cum a reuşit

Compania Teraplast, producător de sisteme în domeniul instalaţiilor şi construcţiilor din România, a încheiat 2013 cu un profit net de 3,46 milioane lei, faţă de o pierdere de 8,97 milioane lei, în anul precedent, potrivit datelor transmise Bursei de Valori Bucureşti.

Teraplast a înregistrat, anul trecut, o cifră de afaceri de 226,61 milioane lei, în uşoară scădere (5,40%), faţă de 2012, când acest indicator s-a cifrat la 239,54 milioane lei. Cifra de afaceri a fost influenţată negativ de evoluţia nefavorabilă a pieţei construcţiilor în ansamblul ei.

“În 2013, am reuşit un lucru foarte important şi anume readucerea companiei pe profit, după trei ani de pierderi. Acest fapt este cu atât mai important, cu cât a fost realizat într-un context de piaţă în continuare dificil. Am ţinut, însă, cont de toate detaliile pieţei şi ne-am reorganizat, promovând oamenii din interior, iar în final am reuşit să fim competitivi şi să vindem profitabil. Un proiect important în 2013 a fost reorganizarea componentei logistice a business-ului, în sensul că am deschis un nou depozit în Deva şi am mutat locaţia depozitului din Bucureşti, pentru a fi cât mai eficienţi în livrarea comenzilor. Tot în 2013 am realizat o reîmprospătare a identităţii vizuale, pentru a evidenţia trecerea la o nouă etapă în dezvoltarea companiei. În perioada următoare, ne vom concentra pe consolidarea proceselor operaţionale, în paralel cu dezvoltarea tuturor liniilor de business’, a declarat directorul general al Teraplast, Traian Simion.

În ciuda contextului economic, compania Teraplast a realizat un profit din exploatare de 8,83 milioane de lei, faţă de o pierdere de 4,23 milioane de lei, în 2012. Măsurile de eficientizare au avut ca rezultat o colectare mai eficientă a creanţelor, care, în 2013, s-au diminuat cu peste 14,91 milioane de lei. Acest fapt a generat o îmbunătăţire substanţială a cash-flow-ului companiei, astfel că, în 2013, Teraplast a rambursat credite pe termen scurt şi lung, în sumă de peste 15 milioane de lei.

Compania Teraplast este cea mai mare entitate a Grupului Teraplast. Portofoliul de produse al firmei este structurat pe patru linii de business: Instalaţii & Amenajări, Profile tâmplărie, Granule şi TeraGlass (tâmplărie termoizolantă).

Începând din 2 iulie 2008, compania Teraplast este listată la Bursa de Valori Bucureşti. Principalii acţionari ai companiei, la 31 decembrie 2013, sunt Dorel Goia (35,33%), SIF Banat-Crişana (11,34%), persoane juridice (33,32%) şi persoane fizice (19,99%).

