Evaziune fiscală de peste o jumătate de milion de lei! Vezi în ce domeniu!

Reprezentanţii unei firme de construcţii şi materiale de construcţii din comuna Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud, sunt urmăriţi penal într-un dosar de evaziune fiscală, fiind acuzaţi de un prejudiciu de peste o jumătate de milion de lei, potrivit buletinului de presă remis miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Aceştia mai sunt acuzaţi de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

“În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că, în perioada 2012-2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale din localitatea Şanţ ar fi dispus înregistrarea în documentele contabile ale societăţii a unor facturi fiscale care conţineau operaţiuni comerciale nereale. Totodată, reprezentanţii societăţii respective ar fi omis emiterea unor facturi pentru avansul încasat de la o altă societate comercială din Rodna, consecinţa fiscală fiind necolectarea TVA şi neînregistrarea sumelor încasate cu titlu de avans”, se arată în comunicat.

Prejudiciul a fost estimat la circa 530.000 lei şi nu a putut fi recuperat, însă au fost întreprinse demersuri în vederea instituirii măsurilor asiguratorii.

Dosarul penal se află şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

